واشنطن تحذر بكين من التصعيد حال زيارة بيلوسي لتايوان

حذر البيت الأبيض الصين من اتخاذ إجراءات تصعيدية إذا ما قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان ضمن جولتها الآسيوية هذا الأسبوع.

وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه "ليست ثمة حاجة للتصعيد، مع الأخذ في الحسبان مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وأضاف كيربي أنه "ليس هناك سبب لأن تحوّل بكين هذه الزيارة المحتملة والتي تتماشى مع السياسة الأمريكية المستقرة منذ وقت طويل إلى صراع أو أن تستغل ذلك كذريعة لزيادة الأنشطة العسكرية العدوانية في مضيق تايوان أو حوله".

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فمن المقرر أن تزور بيلوسي تايوان اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جولتها الآسيوية.

كانت بكين قد حذرت من أنها تعارض بحزم زيارة بيلوسي لتايوان، وأن مثل هذه الزيارة ستؤثر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، كما تعهدت باتخاذ تدابير قوية وصارمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.