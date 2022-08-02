بدون راحة .. البنك الأهلي يواصل تدريباته استعداداً للمقاصة

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية إستعدادا لمواجهة فريق المقاصه ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، ويستضيفها ستاد الكلية الحربية.



وقبل انطلاق المران حرص خالد جلال المدير الفني بالاجتماع مع لاعبي الفريق للتأكيد على ضرورة العودة للإنتصارات وحصد النقاط وطالبهم بعودة الروح القتالية العالية والإصرار على الفوز في جميع المباريات المقبلة.



وشهد مران اليوم تدريبات تأهيلية إستشفائية لمجموعة من اللاعبين الذين خاضوا مباراة الجونة وفقرة تكتيكية خططية لمجموعة أخري من اللاعبين .



وتشهد مباراة المقاصة عودة احمد ياسين وأسامة ابراهيم عقب إنتهاء الإيقاف.