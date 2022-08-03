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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبة فيديو الـ100 مليون شهريا.. رولين القاسم: دخلت عالم الفن من يوتيوب

رولين القاسم وخالد
رولين القاسم وخالد النبوي

رولين القاسم أو طنط فريولا، تمكنت خلال الساعات الماضية من تصدر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو ساخرة من أسعار العقارات في الساحل الشمالي ، والتي لاقت إقبالا كبيرا على مدار اليومين الماضيين بإحدى القرى السياحية.

وقالت رولين القاسم في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها: "ايه الاستفزاز ده، ايه خبر إن 80 واحد اشترى 100 فيلا في الساحل الشمالي والفيلا بـ 100 مليون جنيه، أنا مش مصدقة نفسي، يعني أدفع مرتب سنة في فيلا واحدة".

رولين القاسم انتهزت القصة لتتفاعل أكثر مع محبيها ، حيث تبادلت معهم الردود عبر حسابها في تيك توك ، وشاركت معهم التعليقات الطريفة والنكات.

ردت رولين القاسم ، على التعليقات التي شاركت معها روابط الأخبار التي تحدثت عن راتبها في السنة حيث قالت ساخرة: "اللي مرتبه ربع مرتبي يكلمني"، حيث قالت ساخرة: "اللي مرتبه ربع مرتبي يكلمني"، ليصبح هناك تفاعل بينها وبين المتابعين علي هذا المنشور الذي انتشرت بشكل كبير.

من هي رولين القاسم : 

رولين القاسم التي تصدرت التريند عرفها الجمهور بالاساس حين بدأت بنشر فيديوهات لها مع احدي صديقاتها ، حيث جسدن من خلاله شخصية حماة وزوجة الابن ، ولعبت من خلال تلك الفيديوهات شخصية الحماة المتسلطة مما ولد مواقف كوميدية داخل الفيديوهات وجعل الجمهور يتهافت علي مشاهدة الفيديوهات . 

وحظت تلك الفيديوهات علي إشادات الجمهور، ولاقت تفاعلا كبيرا، مما جعل إحدي القنوات الفضائية تتعاقد معهن علي تقديم حلقات قصيرة قبل أذان المغرب خلال شهر رمضان، وتم عرضها وحققت نجاحا كبيرا . 

بتشتغل إيه علشان تاخد 100 مليون.. رولين القاسم: اللي مرتبه ربع مرتبي يكلمني

مرتبها 100 مليون في السنة.. من هي رولين القاسم التي أشعلت قضية فيلات الساحل الشمالي

علاقة رولين قاسم بالوسط الفني : 

شاركت رولين القاسم في عدد من الأعمال الدرامية، حيث قدمت شخصية «صافي عبد المولي» تاجرة المخدرات في مسلسل « لما كنا صغيرين»، من بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي، ويعد هذا الدور هو الاكبر مساحة في أعمالها الفنية، كما شاركت في مسلسلات «سرايا عابدين، لدينا أقوال أخرى، سجن النسا، مريم ، بالاضافة الي مسلسل لدينا اقوال اخري مع الفنانة يسرا .

ولم تشارك رولين قاسم مؤخرا في اي اعمال فنية ولكنها عادت خلال الفترة الماضية بعدد من الفيديوهات مع صديقاتها وحصدت علي مشاهدات عالية .

رولين القاسم طنط فريولا الساحل الشمالي خالد النبوى محمود حميدة

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