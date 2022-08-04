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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة مشروعات مختلفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحي.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضا القرار رقم ٣١٢ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٣١٥ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

 

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