اقتصاد الإمارات| 5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم، منها 255 مبايعة للأراضي بقيمة 1.24 مليار درهم و1510 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 127 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 64 رهنا لأراض بقيمة 364.39 مليون درهم و350 رهنا لفلل وشقق بقيمة 779.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 141 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 97 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 214.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 23 مليون درهم.