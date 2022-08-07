عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 5.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليار درهم، منها 255 مبايعة للأراضي بقيمة 1.24 مليار درهم و1510 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

عين الإمارات على أفريقيا... مشاريع للطاقة المتجددة في تنزانيا

4.84 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات في 5 أشهر

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 127 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 64 رهنا لأراض بقيمة 364.39 مليون درهم و350 رهنا لفلل وشقق بقيمة 779.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 141 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 97 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 214.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 23 مليون درهم.

الامارات الشيخ محمد بن راشد الأراضي والأملاك دائرة الأراضي والأملاك دائرة الأراضي والأملاك بدبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 .. 92% للطب و91 للأسنان و89 للصيدلة

اللي جايب %70.. أول تعليق من طارق شوقي على نتيجة الثانوية العامة

بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 والنتيجة عبر صدي البلد في هذا الموعد

بالأرقام.. توقعات بانخفاض تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى.. الوزير يطمئن الطلاب

ازاي تجيب نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع صدى البلد برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق كليات الطب ونتيجة الثانوية العامة.. تعرف عليها

نتيجة الثانوية العامة 2022 لينك سريع بالاسم عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

وفقا للقانون.. مهام لجنة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

لاند روفر ديفيندر العملاقة تحصل على حزمة تعديلات مميزة | صور

ميدو: لو كلاتنبرج اشتغل مع عصام عبد الفتاح "هيفشل"

أمطار وحر ورمال .. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة طقس الأسبوع

خلال 7 سنوات .. أسامة ربيع: مرور 130 ألف سفينة و8 مليارات طن بضاعة من قناة السويس الجديدة

بعد مبادرته الأخيرة..أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكراسي والسكاكين.. لحظة الاعتداء على صاحب مطعم شهير في بغداد| فيديو

برلنتي عامر.. زوجة سعد الصغير تنشر صورا خاصة تجمع بينهما

بعد وفاة طالب المنيا.. كيف تحمي ابنك بعد الفشل فى الثانوية العامة

كسروا القلل وراها .. هكذا احتفلت عائلة مصرية بزواج ابنتهم |فيديو

فيديو

بركز في الشغل.. مروة راتب: أرفض 50 ألف عرضا للزواج بشكل يومي

هاجمت منطقة الفيلات ذات الـ100 مليون جنيه.. سمكة قرش عملاقة تظهر في سيدي عبد الرحمن

الهضبة وياسمين صبري وروبي.. مجموع الفنانين في الثانوية العامة

وجع قلب والدته .. قصة مصرع الطالب فارس عاشور | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ضوابط إعلام الطفل .. وماذا بعد؟

محمود دياب

تعددت الأسباب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 6

عصام الدين جاد

الحوار الوطني.. عن علم وحب

اسلام عوض

الحوار الوطني.. عندما انتصر العقل على القتل

نهال علام

الإعلام والتنوير

مني أحمد

ثنائية العنف والتسامح

إبراهيم شعبان

بيلوسي.. زيارة غير بريئة إلى تايوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ