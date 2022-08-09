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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-8-2022

الخضروات
الخضروات

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة ، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 9-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضروات والفاكهة


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه.

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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 22 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر  الخس إلى 15 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
 

أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6.5 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 9 جنيهاً، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

سوق العبور اسعار الخضروات اسعار الخضروات اليوم الخضروات والفاكهة البطاطس

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