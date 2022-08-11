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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار بالنبوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11-8-2022

الدولار
الدولار

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر الدولار الأمريكي في البنوك، خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس 11-8-2022، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.


واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له صباح أمس الأربعاء الموافق 10-8-2022، على مستوى البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.15 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 10-8-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.09جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

 

الدولار

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سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

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سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.08جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.11 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار
سعر الدولار


أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار
الدولار


سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار الأمريكى سعر الدولار

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