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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنىء منتخب ناشئات اليد على الظهور المميز فى بطولة العالم بمقدونيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبات  المنتخب الوطنى لكرة اليد  للناشئات مواليد ٢٠٠٤ والجهاز الفنى، على الظهور المميز فى بطولة العالم للناشئات المقامة فى مقدونيا الشمالية، والتواجد فى المركز السابع فى ترتيب الفرق المشاركة بعد الفوز  على منتخب أيسلندا بنتيجة ٣٥-٣٣.

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وأشاد الدكتور أشرف صبحى بمجهودات الاتحاد المصرى لكرة اليد بقيادة محمد الأمين رئيس الاتحاد، ومواصلة الإعداد المميز لكافة المنتخبات الوطنية استعداداً لمختلف البطولات، وتهيئة الأجواء حول اللاعبين، وتوفير كل احتياجاتهم بالتعاون الدائم مع الوزارة.

أوضح الوزير أن منتخب الناشئات لكرة اليد يعد منتخباً واعداً، ومتوقع له التطور فى الأداء، وتحقيق الإنجازات فى البطولات المقبلة، وذلك ضمن نجاح منظومة كرة اليد المصرية التى طالما تُسعد الجماهير المصرية، بالأداء والعزيمة والنتائج الإيجابية التى تحققها منتخبات اليد  فى مختلف المنافسات.

وترأس بعثة المنتخب  الوطنى المصرى ببطولة العالم، سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفنى و الإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد ٢٠٠٤، كابتن محمد فرغلى مدير فنى، وكابتن شريف الشامى مدرب عام، والكابتن حفنى عبد المقصود تايجر مدرب أحمال، والكابتن محمد سليمان محلل فنى الفريق، والكابتن شيرين منصور مدير إدارى الفريق، والدكتورة زينب باشا ، والدكتورة منة بدوي أخصائيتى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم : "كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال  خليل - ملك أحمد- شروق محمود - تقى كامل - جود أحمد- منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى أشرف- جهاد  وائل - يثرب وليد -   مريم عمر - جنى صلاح - لوجين أسامة - نادين طارق".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للناشئات اليد

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