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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري: سعيد بفوز وفاق سطيف على العربي الكويتي وديا

حسام البدري
حسام البدري

أعرب الكابتن حسام البدري ، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري ، عن سعادته ورضاه بفوز فريقه على حساب العربي الكويتي بنتيجة 2-0 في تجربة ودية قوية اليوم الخميس.

وقال البدري : خضنا أول تجربة ودية ضد العربي بعدما لعبنا مباراة تجريبية مؤخراً ، أشكر اللاعبين على ما قدموه في لقاء العربي الكويتي".

وأضاف:" هناك العديد من الإيجابيات استفدنا منها بعد الفوز على العربي الكويتي وخلال المباراة الودية نفسها بعدما قمنا بتجربة بعض الأمور التكتيكية وأشكر اللاعبين على أدائهم المميز".

وأشار إلى أن الفريق لعب المباراة بتشكيلين مختلفين وبأساليب تكتيكية مختلفة وهو ما أفاد الفريق بشكل مميز من هذه التجربة الودية.

وأوضح أن فريقه استفاد من المعسكر التدريبي المقام حالياً في تونس وبدأ يوم 29 يوليو الماضي.

وعبرت جماهير وفاق سطيف عن إشادتها بأداء الفريق الجزائري في التجارب الودية تحت قيادة حسام البدري وتجديد دماء الفريق في المرحلة الحالية.

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