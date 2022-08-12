الصحة : علاج 407 آلاف مواطن في مستشفى المطرية التعليمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 407 آلاف و132 مواطنًا، من خلال مستشفى المطرية التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من أول يناير وحتى 30 يونيو 2022.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الفحص الطبي لـ250 ألف متردد على العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الخدمات العاجلة لـ 150 ألفا و632 مواطنا، من خلال قسم الاستقبال والطوارئ.



وأكد عبدالغفار إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، بينها عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة كبيرة، والتي تتضمن منظار القنوات المرارية المرن، واستخراج الحصوات بالبالون والباسكت، للمرضى الذين يعانون من الانسداد الكامل بالقنوات المرارية أو التهاب البنكرياس.



وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن إدارة المستشفى تحرص على تنظيم الدورات والورش التدريبية للأطباء وأطقم التمريض، في مختلف التخصصات والتي تضمنت (استخدام المنظار الضوئي الحنجري، الجلوكوما، تركيب الأنبوب المزدوج بقسم التخدير، الرعايات والتخصصات المرنة، سونار المفاصل الحركي، تشخيص اختناق العصب الأوسط عند الرسغ بالموجات فوق الصوتية).



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رغدة سعيد مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، أن المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى المسجلين ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.