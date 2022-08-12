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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قدمهما زيلينسكي |مشروعا قانون لـ تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشروعي قانونين إلى البرلمان الأوكراني لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة.


وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل مشروعي القانونين ذات الصلة تحت الرقم 7664 ورقم 7665 على التوالي، ولم يتم الإعلان عن نصي المشروعين والوثائق ذات الصلة بعد.


يذكر أنه في مايو الماضي، وبمبادرة من الرئيس الأوكراني، قام البرلمان الأوكراني بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا حتى 23 أغسطس 2022.


وفي سياق متصل، حثت أوكرانيا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على إرسال ممثلين إلى المعسكرات الروسية التي تضم أسرى حرب أوكرانيين.


وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية أن وكالات الأمن الأوكرانية أصدرت بيانًا مشتركًا اليوم /الجمعة/ تدعو فيه الهيئات الدولية تفقد المواقع التي تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين.


يأتي الطلب بعد المزاعم التي أوردتها /كييف/ في وقت سابق المتعلقة بأن القوات الروسية قد عذبت سجناء وأعدمتهم من خلال تنفيذ انفجار بمعسكر لأسرى حرب أوكرانيين في مدينة /أولينيفكا/ شرق أوكرانيا، فيما تزعم موسكو أن كييف قصفت المنشأة ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 أسير حرب.
وفي شأن متصل، أعلنت السفيرة الألمانية في أوكرانيا أنكا فيلدوسن أن مؤتمر الخبراء الدولي حول ترميم وإعادة إعمار أوكرانيا سيعقد في برلين في 25 أكتوبر.


وقالت فيلدوسن في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/ إن "الألمان براجماتيون للغاية ويحبون التفاصيل لذلك سيكون هذا مؤتمرًا حيث نريد المضي قدمًا، وليس تكرار ما حدث بالفعل. أنتم تعلمون أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا، المقدمة في سويسرا كبيرة جدا - حول 3000 صفحة. نود أن نرى بشكل أكثر تحديدًا ما يمكن عمله الآن بالمال المتاح ومع جيراننا في أوروبا الذين يريدون فعلًا فعل شيء لأوكرانيا".


وبحسب السفيرة، فإن مؤتمر برلين سيختلف عن مؤتمر لوجانو في سويسرا لأن ألمانيا مع المفوضية الأوروبية ترغب في إيجاد القطاعات التي يمكن المساهمة فيها بشكل أكثر دقة وسرعة.


وقالت "ستكون مستشارنا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حاضرين. الفكرة هي أن ترى أوكرانيا دعمًا ملموسًا في أقرب وقت ممكن، لأن لدينا المال والطاقة وحسن النية ولكن يجب توجيهها نحو المشاريع الصحيحة".


رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال في أواخر يوليو قال إن السلطات الأوكرانية تتوقع أن تعقد في ألمانيا هذا الخريف مؤتمرا دوليا للخبراء بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.

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