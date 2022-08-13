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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي من منصبه.. شروط ومواعيد التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية..طليقة أحمد الفيشاوي تروج للمثلية

البنك المركزى
البنك المركزى

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في نشرة أهم الأخبار.

جمال نجم : لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه
أكد جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.

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للفتيات خريجي ثانوي 2022..الداخلية تفتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية| تفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية ولأول مرة عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمى للأعوام من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢ للذكور وعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ للإناث.

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اصطدام موتوسيكل مائي بلنش ووفاة طفل ووالده بالساحل الشمالي.. شاهد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للحظة اصطدام لانش مائي الموتوسيكل مائي .

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مصطفى يونس: الخطيب ليس ابن الأهلي وارتديت فانلة الزمالك بسبب رهان
استضاف برنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، الكابتن مصطفي يونس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ليكشف تصريحات خاصة به.

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في يوم إعدام قاتلي فتاة المعادي.. عامل يضرب طالبة بالحي الهادي
ساعات قليلة مرت على تنفيذ حكم الإعدام في قاتلي مريم فتاة المعادي.. حيث نُفذ فيهم الحكم فجر الجمعة وعُلقت رقابهم على مشنقة عشماوي قصاصا لقتلهم مريم الشهيرة بـ فتاة المعادي، وماهي إلا ساعات حتى شهدت منطقة المعادي حادث جديد حين تعرضت فتاة لواقعة ضرب وتحرش داخل أحد كافيهات الحي الهادي.

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بعلم المثلية الجنسية.. ظهور مثير لـ طليقة أحمد الفيشاوي على الشاطئ
نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزء كبير من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

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بعلم المثلية الجنسية.. ظهور مثير لـ طليقة أحمد الفيشاوي على الشاطئ

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