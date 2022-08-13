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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفع 113حالة إشغال وغلق ورش غير ملتزمة بالمواعيد بالبدرشين

الحملات في الجيزة
الحملات في الجيزة

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة حملة مكبرة في مدينة البدرشين  لرفع الإشغالات والتأكد من غلق الورش والمحلات طبقا لقرار مجلس الوزراء ومتابعة ترشيد الكهرباء.

وتمكنت الحملات من مصادرة 113 صنف متنوع وغلق 2ورشه تعمل بعد مواعيد العمل الصيفية وتحرير 5 محاضر اشغال .

جاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات ليلية لرفع الاشغالات والتأكد من غلق الورش والمحلات طبقا لقرار مجلس الوزراء ومتابعة ترشيد الكهرباء.

وتمت الحملات بحضور محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين تم شن حملة اشغالات بالمدينة بشوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وتم المرور للتأكيد على غلق الورش وكذلك متابعه ترشيد استهلاك الكهرباء.

تعليمات مشددة من محافظ الجيزة 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد عقد اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لمتابعة تطبيق خطة رشيد استهلاك الكهرباء خلال المرحلة المقبلة بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ صيانات شامله لولاعات وأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة فى التوقيتات المحددة لها مؤكداً انه من غير المسموح وجود عامود أنارة مضاء نهاراً او دون المواعيد المقررة للتشغيل فى اطار تنفيذ محافظة الجيزة خطه ترشيد استهلاك الكهرباء.

وشدد محافظ الجيزة على سرعة البدء فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافه المسئولين فى جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطه الترشيد .

ودعا المحافظ إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية ومراجعة اكشاك الباعه للتأكد من التزامها باستخدام مصادر كهربائية صحيحة وعدم سرقه التيار الكهربائي مع اتخاذ الإجراء القانونى حيال المخالف .

كما كلف محافظ الجيزة بالتنسيق مع المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وقد شدد اللواء أحمد راشد خلال اللقاء على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكل حسم فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامه بحيث تغلق في الساعة 11 مساء .

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رئيس مجلس الوزراء حملة مكبرة استهلاك الكهرباء التيار الكهربائى مدينة البدرشين الاجهزة التنفيذية سرقة التيار الكهربائي

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