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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج طبخ وصور مسيئة.. ننشر التفاصيل الكاملة لاختراق صفحة التربية والتعليم بالشرقية|شاهد

صدى البلد

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية بعدد من المنشوارات  تحتوي على برامج طبخ وصور مسيئة، على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وسط حالة من السخط التي انتابت الجميع من صعوبة تلك المنشورات.

فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن وصل الي تغيير اسم الصفحة الي صفحة برامج الطبخ ثم نشر صور مخلة وخليعة، كما تم  نشر صور للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق وصور للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الحالي مصحوبة بكتابات مسيئة.

وعلي الفور تم التواصل مع مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية والذين أكدوا انه بالفعل تم تعرض الصفحة للاختراق من قبل مجموعة من الهكر وجار التعامل من أجل استرداد السيطرة على الصفحة وإزالة تلك المنشورات.

وأضاف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بالمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجار العمل على استعادتها وحذف المنشورات المُسيئة.

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فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا جاء فيه: «عاااجل.. تم اختراق صفحة مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي فيس بوك.. لذا وجب الحذر».

وأدى اليوم الدكتور رضا السيد حجازي، اليمين الدستورية لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور طارق شوقي.

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التربية والتعليم طارق شوقي فيس بوك وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم مواقع التواصل الاجتماعي اختراق موقع التواصل الاجتماعي

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