محمد فاروق: كريم الدبيس وقع للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن كريم الدبيس لاعب فريق وادي دجلة وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي تمهيداً للانضمام إلى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل .

وأضاف محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع كريم الدبيس ظهير دجلة لمدة 5 مواسم مقبلة في جلسة مع اللاعب منذ أيام تمهيداً لحسم الصفقة مع إدارة ناديه بشكل رسمي".

وتابع:"يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة كريم الدبيس ظهير أيسر نادي وادي دجلة مع إدارة ناديه لضمه في الانتقالات المقبلة".