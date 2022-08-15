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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نستكمل إصلاح الشركات التابعة وتأهيل العنصر البشري من أولوياتنا

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومسؤولي الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام في أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية في تكليفه بهذا الملف الهام، والدعم الذي توليه لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.

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وقد حرص الوزير على التعرف على مهام واختصاصات فريق العمل بالوزارة وأبرز الملفات والمشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود في قطاعات الوزارة لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة.

وأكد "عصمت" على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات في سبيل النهوض بأدائها، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.

من ناحية أخرى، تقدم وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للوزير السابق هشام توفيق على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا البناء على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة.

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