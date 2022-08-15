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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعد من الصومال لسكان الأماكن المتضررة من الجفاف

الصومال
الصومال

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، أن حكومة بلاده تعمل جاهدة لتقديم المساعدات للمحتاجين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الجفاف، داعيا إلى تسريع المساعدات الإنسانية الدولية وبرامج التنمية لدعم أهداف الحكومة ذات الأولوية.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للبعثات الأممية آدم عبد المولى، ونائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال أنيتا كيكي جبيهو والوفد المرافق لها، حيث تم بحث الأوضاع الإنسانية في البلاد؛ لاسيما الاستجابة لبرامج الأمم المتحدة للتنمية وبناء الحكومة والجهود الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

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