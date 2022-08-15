محمد فاروق: جلسة بين ياسين منصور وغالي مع خليلوزيتش لتدريب الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة وشركة الأهلي – بالاتفاق مع محمود الخطيب – عقدا جلسة عبر تقنية زووم مع البونسي وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.

وقال “فاروق”، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"، "يحاول رئيس شركة الأهلي وغالي، إقناع وحيد خليلوزيتش، مدرب أسود الأطلسي السابق بالموافقة على تدريب القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل؛ خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش بسبب عدم قناعة الإدارة وشركة الأهلي ببقاء الأخير في الموسم المقبل".

وأضاف "شمل عرض النادي الأهلي للمدرب البوسني خليلوزيتش الحصول على راتب شهري 150 ألف دولار، إضافة إلى الاستعانة بـ 3 مساعدين في الجهاز المعاون يختارهم في الفترة القادمة مع وجود عنصر مصري بالجهاز هو سامي قمصان".