مفاجأة.. زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك إلى الدوري القطري

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبا من الرحيل إلى الدوري القطري في الموسم الجديد.

وقال ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "هناك بعض الأندية في قطر ترغب في ضم اللاعب من الزمالك بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف عمر ياسين: "المسؤول عن تعاقدات الأندية في قطر هي لجنة تابعة لدوري نجوم قطر، وهي تعمل على جلب احتياجات الأندية في موسم الانتقالات، وتتفاوض نيابة عن أحد الأندية هناك لضم اللاعب".

واستطرد ياسين: "تلك اللجنة أجرت محادثات بالفعل مع نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل معرفة القيمة المادية المطلوبة للتنازل عن عقد زيزو بالصيف الجاري".

واختتم: "زيزو يملك شرطا جزائيا في عقده مع نادي الزمالك ويمكن الرحيل من خلاله، إلا أن اللاعب يشترط التفاوض مع ناديه لإتمام الصفقة بعيدًا عن هذا الشرط، حتى يستفيد ناديه ماديًا من وراء رحيله".