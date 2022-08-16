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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روسيا تحذر بريطانيا من اختراق طائرات استطلاع للمجال الجوي

صدى البلد

حذرت وزارة الدفاع الروسية من خطط بريطانية لتسيير طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 في مسار يخترق حدود روسيا، واصفة الأمر بـ الاستفزاز المتعمد.
وبحسب قناة روسيا اليوم فقد اعتبرت الوزارة هذا العمل بمثابة استفزاز متعمد، لافتة إلى تكليف القوات الجوية الروسية بمنع انتهاكات المجال الجوي لروسيا الاتحادية.
كما حذرت الوزارة من أن جميع العواقب المحتملة لهذا الاستفزاز المتعمد، سيتحمل مسؤوليتها الجانب البريطاني.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين، عن خرق طائرة استطلاع بريطانية للحدود الجوية لروسيا، بعد أن اكتشفت قوات الدفاع الجوي المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا غير معروف متجها نحو حدود البلاد.
وقالت الوزارة إنه من أجل وقف انتهاك حدود الدولة، تم رفع مقاتلة من طراز MiG-31bm من قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، حددت هوية الطائرة المنتهكة على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية RC-135 تابعة لسلاح الجو البريطاني.
في سياق آخر، اعتقل الأمن في مقاطعة خيرسون الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا مجموعة من عناصر خلية "آزوف المدنية" الموالية لكتيبة "آزوف" المسلحة، خططوا لاغتيال المسؤولين في المقاطعة.
وقال متزعم الخلية فاديم كرافشينكو الذي تم اعتقاله، إنهم حضروا لتنفيذ أعمال تخريبية في المدينة، وجمعوا ونقلوا بيانات عن العسكريين الروس وخططوا لاغتيال ممثلي السلطات في خيرسون حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الثلاثاء .
وأضاف أن لديه اتصالات مع جهاز الأمن الأوكراني، مع دائرة المخابرات الرئيسية.
وأشار كرافشينكو إلى أنه كجزء من أنشطتهم التخريبية، قاموا بجمع بيانات حول انتشار القوات الروسية في خيرسون، ونقلوا هذه المعلومات إلى مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية.
وتابع أنه بناء على أوامر من كييف، قاموا بمراقبة ممثلي السلطات المحلية العاملة مع روسيا. من أجل اغتيالهم في وقت لاحق.

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