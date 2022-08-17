مقطع من أغنية رامي صبري وأصالة الجديدة "شايفه فيك".. شاهد

روج الفنان رامي صبري، لأغنيته الجديدة مع أصالة “شايفة فيك” بنشر مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

وتقول كلمات الاغنية: “لما اغيب انا بلقى ناس تقلق عليا واما برجع بلقى ناس مستنيني”، وسيتم طرح الاغنية بشكل كامل غدا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد سبق لأصالة ورامي صبري، التعاون سويا في اغنية “مش فاكر ليك” والتي حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها.

كما أشاد الجمهور بالاغنية الجديدة من خلال المقطع الذي نشره الفنان رامي صبري، عبر حسابه على تطبيق “الانستجرام”.

يذكر أن طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو الأغنيات الثلاثة الجديدة لـ أصالة، وهي: (مني وفي، اللي متضايق يفارق، زي المعجزات)، ولم تكشف روتانا موعد طرح الأغاني، إذ علقت: «قريبًا 3 أغاني جديدة من ألبوم #شايفه_فيك لـ #أصالة الفن العربي».