الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تنوع مصادر العملات وتطوير السياسات النقدية لمواكبة التغيرات العالمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة تطوير السياسات النقدية للتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما شدد على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار