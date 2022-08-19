توقعات الأبراج في الحب اليوم الجمعة 19 أغسطس.. الحوت والعقرب الأكثر حظا

توقعات الابراج أكثر ما يهتم به الكثير، سواء كانت توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا ولكن يمكن ان تعرف حظك اليوم وتوقعات الابراج اليوم 19 اغسطس في الحب .

توقعات الابراج في الحب

برج الحمل: حافظ على حالة من اليقظة والتركيز فهي أفضل طريقة لمعرفة سبب تعرض الشخص الذي تهتم لأمره لمشاعر معينة هي الانتباه عن كثب لما سيقوله ، وإذا لزم الأمر ، التعمق أكثر مما هو واضح على الفور.

ستكون قادرًا على جمع معلومات قيمة إذا كنت قادرًا على أن تكون أكثر حساسية للإشارات الدقيقة التي يحاول شريكك نقلها.

الثور: هناك احتمال ألا يكون اليوم هادئًا مع حبيبك كما تريد

يمكن أن يحدث حادث أو واقعة بطريقة تغير نسيج علاقتك. قد تتفاجأ في البداية ، ولكن عندما تتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد وتتوصل إلى اتفاق مع بعضكما البعض لمنح مساحة أكبر ، فقد تجد أن الأمور أصبحت أفضل بينكما.

الجوزاء: قد تكون لديك مشكلات في العلاقة بسبب الطريقة التي ينظر بها إليك أقربائك وأحبائك. قد يكون الخط الفاصل بين العمل والعلاقات نقطة خلاف اليوم.

يمكن أن يكون إجراء مناقشة صادقة مع الشخص العزيز عليك والانتباه لبعضكما البعض مفيدًا في إيجاد حل لهذا الموقف. انظر إلى الأشياء من زاوية مختلفة ، ثم يأتي القرار بعد ذلك.

السرطان : من المفيد أن يكون لديك هدف ، ولكن درجة الجهد الذهني الذي نبذله في هذا الأمر ستحدد ما إذا كانت ستتجسد أم لا. حافظ على تركيزك على هدف واحد ، وافعل كل ما في وسعك لجعله حقيقة واقعة. ستحتاج إلى هذا الشخص المميز ليصعد ويتولى المسؤولية بطريقة ما ليقدم لك الدعم العاطفي. ما عليك سوى اتخاذ القرار لاتخاذ إجراء.

برج الاسد اليوم هو يوم جيد بالنسبة لاستكشاف الجانب الإبداعي من شخصيتك.

في موعد ما ، من الضروري أن تبدو أفضل ما لديك ؛ ومع ذلك ، من الضروري أيضًا الحفاظ على جو من الغموض. يجب أن تلعب البطاقة الغامضة لمحتوى قلبك لأنك لا تريد الكشف عن كل أسرارك في وقت قريب جدًا.

استمتع بقضاء وقت ممتع أثناء مغازلة شريك حياتك.

برج العذراء: من المهم التأكيد على قيمة إدراكك لمكانتك الفعلية ، لذلك يجب أن تقاوم الرغبة في إخفاء نفسك عنها.

اعلم أن هناك عقبات في علاقتك تمنعك من التعبير عن أفكارك ومشاعرك بطريقة منفتحة وصادقة. لكن كل هذا سيتغير الآن بعد أن أدركت مدى أهمية التحدث معك. أطلق مشاعرك.

الميزان: في الوقت الحالي ، حياتك العاطفية عبارة عن اقتراح إما كل شيء أو لا شيء. ما يصلح لك هو الأولوية الرئيسية. قد يُنسى الماضي بسهولة إذا لم ينتج عن الافتتان بالحب نتائج.

يجب أن تظل على أهبة الاستعداد لأن المفاجآت والصدمات في العلاقات قد تحدث. ربما تكون مرهقًا جدًا ، لكن تذكر أن الحفاظ على توازن جيد في علاقاتك الشخصية والمهنية أمر ضروري.

العقرب: الحب اليوم مليء بالإثارة والحنان والأمل عندما يتعلق الأمر بالحب ، قد يبدو أنه لا توجد حدود لما يمكنك فعله أو إلى أين يمكنك الذهاب. أنت في مرحلة من حياتك الرومانسية حيث تكون مستعدًا للمغامرة في تضاريس مجهولة وتجاوز الحواجز التي أنشأتها لحماية نفسك. سيكون السفر إلى مكان بعيد مع حبيبك ممتعًا.

القوس: ربما تكون قد اكتسبت الاستقرار لتحمل بعض المخاطر المعقولة في تعاملاتك الرومانسية. تتأثر قدرتك على الإثارة الرومانسية ، لكن الجو لطيف بما يكفي بحيث لا يسبب ضغوطًا لا داعي لها.

يمكن أن تمنحك الثقة في نفسك الجسدية الثقة التي تحتاجها لتحمل المخاطر في علاقاتك الرومانسية ، سواء كانت نشطة أو محتملة فقط.

برج الجدي : تعتمد آفاقك الرومانسية الحالية على نشأتك. أحيانًا تكون الطريقة الوحيدة للشفاء هي حفر الصدمات القديمة. يمكن أن يوفر فحص عاداتك الأبوية رؤية عميقة ومغيرة للحياة في علاقاتك ، ولكن ليس من المريح دائمًا الاستفادة من هذه الذكريات. حتى لو لم تكن في علاقة ، فإن ممارسة هذا سيساعدك على التعامل مع ألم الخسارة والرفض.

برج الدلو: أنت في حالة مزاجية للعثور على الحب اليوم ، لذلك عليك البحث عن الشخص المناسب لك. لا تقصر بحثك على الأشخاص القريبين منك ؛ قد يكون الشخص الذي من المفترض أن تكون معه بعيدًا. قد تكون الآن لحظة جيدة لمحاولة العثور على رفيق مدى الحياة عبر الإنترنت. استفد من هذه النقاط المضيئة واغتنم الفرص الغرامية التي تقدمها. شيء ما على وشك العطاء.

برج الحوت: ستتحقق الأشياء في حياتك الرومانسية اليوم. سيكون مشهد المواعدة نشطًا ، لذلك من المحتمل أن يخرج حتى العزاب. قد يكون أحد معارفك الجدد أو صديقًا قديمًا طلب منك الخروج فجأة. في كلتا الحالتين ، ستصبح قريبًا من الشخص الآخر وتشاركه معه في أكثر الأفكار والمشاعر حميمية. سيخلق هذا انطباعًا دائمًا في ذهنك عن هذا الشخص.