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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج بطلة العشق الممنوع يتعرض للسخرية بسبب بنطلونه .. تفاصيل

بيرين سات
بيرين سات

تعرض المطرب التركي الشهير كينان دوغلو الى السخرية والانتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب البنطلون الذى ظهر به فى أحدي حفلاته . 

وجاءت تعليقات المتابعين ان البنطلون الذى ارتداه كينان دوغلو زوج الممثلة التركية الشهير بيرين سات ، والتى قدمت عدد من المسلسلات الشهيرة مثل فاطمة والعشق الممنوع ، لم يكن مناسباً للظهور فى الحفل .

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بيرين سات صاحية  الـ 37 عرفها الجمهور بدور سمر في العشق الممنوع، نظراً لجرأة الدور الذي قدمته وأثار انتقادات واسعة، لكن مازال المسلسل يعرض حتى يومنا هذا ويحقق نسب مشاهدة عالية

بيرين سات ولدت في أنقرة، وخلال دراستها بالجامعة دخلت مسابقة نجوم تركيا وحصلت على المرتبة الثانية، وفي عام 2004 بدأت أولى أعمالها الفنية حيث قدمت مسلسل نعم هناك حب الموت، ثم أسند إليها دور البطولة في مسلسل حكاية سمر في 2006 ، لكن في عام 2011 كانت الحظ حليفها وقدمت دور “ بيهتر” في مسلسل العشق الممنوع لتصنع به قاعدة جماهيرية عربية عريضة بعد دبلجة المسلسل بالعربية، وتصبح أشهر نجمة تركية عرفها العرب، وبعدها توالت الأعمال الفنية التركية والنجوم لكن كانت البداية قديماً مع بيرين سات. 

يرين سات نجمة من الطراز الأول .. هكذا وصفها زوجها المغني كينان دوغلو وذلك بعد انتقادات واسعة تعرضت لها بطلة العشق الممنوع مجدداً بسبب مسلسل عطايا الذي تم عرض جزأين منه، لكنه كان يتسم بالجرأة والمشاهد التي انتقدها الجمهور واعترضوا فيها على أداء بيرين سات وتمثيل بعض المشاهد بجرأة كبيرة، مما جعل زوجها يرد بنفسه على هذه الانتقادات . 

تركيا العشق الممنوع مسلسل العشق الممنوع المطرب التركي الشهير كينان دوغلو بيرين سات

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