رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشهد تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد ويكرم أوائل الخريجين

شهد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد ويكرم أوائل الخريجين

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حرصت على تنمية مهارات دارسي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد في المجالات المعرفية المرتبطة.

اختتمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فعاليات برنامج الدبلوم الأكاديمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد رقم (١) بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد نائب رئيس الهيئة والسادة قيادات الهيئة والسيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم، ودارسي الدبلوم، حيث تم تنفيذ البرنامج في ضوء اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر المختلفة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتنمية المهارات والمعارف المرتبطة بهذا المجال، وشارك بالبرنامج عدد ٢١ دارس من مختلف قطاعات الدولة وتم عقده خلال الفترة من ١ فبراير ٢٠٢١ حتي ٣١ يناير ٢٠٢٢ بمقر الأكاديمية.

وفي كلمته شكر الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية جامعة القاهرة ممثلة في أستاذ دكتور / محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسادة أعضاء هيئة التدريس بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد على جهودهم في إنجاح البرنامج الأول متطلعا لاستكمال البرامج القادمة والتي تؤهل للحصول علي الدرجات الأكاديمية المختلفة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنفيذ آليات الحوكمة لضبط الأداء الحكومي والوقاية من الفساد، كما شكر سيادتة الدارسين على انتظامهم وتحصيلهم الجيد للمواد الدراسية والتفاعل البناء مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس، وقام سيادته بتكريم أوائل الدبلوم وشكرهم على جهودهم.

وقد حرصت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على إلمام خريجى دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد بمستجدات المعارف المختلفة في مجالات الاقتصاد المؤسسي، الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد، الإدارة الاستراتيجية، إدارة نظم المعلومات، السياسات الاقتصادية، إدارة الموارد البشرية، مناهج البحث، السلوك التنظيمي، السياسات العامة، التسويق الاجتماعي، واقتصاديات التمويل.

وخلال الاحتفال، استعرض الوكيل دكتور محمد سلامه مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أهم نتائج البرنامج الأول من الدبلوم الأكاديمي وقام بعرض فيلم تسجيلي عن فعالياته.

كما قامت غادة علي - عضو مجلس النواب بإلقاء كلمة نيابة عن دارسي الدبلوم أشادت فيها بالدور المحوري للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد وبالسادة أعضاء هيئة التدريس وتقدمت بالشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية لما شهدوه من اهتمام بتنفيذ البرنامج على النحو الذى أصقل معلوماتهم حول العديد من القضايا المتعلقة بالدولة وكيفية مواجهتها.

والجدير بالذكر أن دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد هو دبلوم أكاديمي يؤهل للحصول علي درجة الماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد ويتم بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.