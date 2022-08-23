هل شيرين عبد الوهاب مدمنة.. طبيب الفنانة يحسم الأمر

أكد طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، لم تكن مدمنة، وطالب من الجميع بعدم ظلم المواطنين.

وأضاف طبيب الفنانة "شيرين عبدالوهاب"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شيرين ليست مدمنة، معلقًا :" أنه لن يقوم أن هناك سرية لـ المريض" فشيرين ليست مدمنة للمرة الثالثة، وطالب بغلق هذا الباب ولا يتم فتحة مرة أرى للنقاش.

ولفت إلى أن شيرين كانت تعانى من مشكلة اجتماعية، وهذا الأمر كان له تأثير على سلوكها، وكانت تحتاج لـ وضعها على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن شيرين لم تكون تحتاج لـ طبيب، ولكن كانت تحتاج لشخص يضعها على الطريق الصحيح، فمن الممكن أن يكون صديق، أو شقيق، أو شقيقة، أو أم.

ولفت إلى أن هناك علاقة أسرية تجمعها بـ شيرين، وأنه يعرفها من زمن طويلة، وبعد طلب المساعدة لن يتأخر.