يصنع ويسجل.. 34 هدفا جملة مساهمات زيزو الزمالك فى الموسم الجاري

يعتبر الموسم الحالي من أفضل المواسم التي قدمها أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، على الإطلاق مع فريق الكرة الأول في القلعة البيضاء.

ساهم أحمد سيد زيزو بقميص نادي الزمالك في أكثر من نصف أهداف فريقه الأبيض في الدوري هذا الموسم.

جاءت أرقام أحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الحالي على النحو التالي:

خاض أحمد سيد زيزو فى الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 30 مباراة.

أحرز أحمد سيد زيزو بقميص نادي الزمالك خلال الموسم الحالي 19 هدفًا.

ساهم أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك خلال الموسم الجارى في صناعة 14 تمريرة حاسمة.

ونجح أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك وهداف الفريق الأول والدوري الممتاز، في تقديم موسم استثنائي لفارس القلعة البيضاء.

دوري الظروف الأصعب لنادى الزمالك

هكذا أطلقت الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء على الموسم الحالي، بعد التتويج باللقب الرابع عشر في تاريخ الفارس الأبيض في الدوري الممتاز.

الزمالك رغم أزمات منع القيد ورحيل فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد، فضلا عن تغييرات مجالس الإدارات وتراكم ديون من عام ٢٠٠٥، تحدى الصعاب وتجاوز جميع الأزمات ونجح في حصد لقب كأس مصر والدوري الممتاز.

نادي الزمالك خرج بمكاسب عديدة من رحم الأزمات التي تراكمت على القلعة البيضاء، ومكنت الفارس الأبيض من حصد الألقاب المحلية.

شباب النواب يهنئ الزمالك

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة إلى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهير النادي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم وتتويجه ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور محمود حسين، في برقية تهنئة أرسلها لرئيس نادي الزمالك: "أتقدم باسمي واسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهاني لنادي الزمالك‫ بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم موسم 2012 -2022“.

وأضاف: "تشيد اللجنة بالأداء المتميز والرائع للاعبي الفريق علي مدار مباريات الموسم الذي أسفر عن تحقيق البطولة التي أسعدت جماهير النادي وعشاقه".

وتابع رئيس لجنة الشباب في برقيته: "تعرب اللجنة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالك تحت رئاستكم على تحقيق هذا اللقب في ظل الطفرة الحقيقية التي تشهدها القلعة البيضاء على مختلف الأصعدة الرياضية".

واختتم: “مع خالص الأمنيات بدوام التقدم والتوفيق لنادي الزمالك لتحقيق المزيد من البطولات في الرياضات كافة علي جميع الأصعدة المحلية والأفريقية والعالمية”.