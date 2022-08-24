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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لتسليمه إلى ألمانيا.. القبض على مجرم دولي بمطار ابن بطوطة بالمغرب

القبض علي متهم -
القبض علي متهم - ارشيفي

لا يستطيع اي شخص مهما بلغت درجة إجرامه أن يفلت من يد العدالة وهذا ما وضح جليا في نجاح  عناصر الأمن الوطني المغربي  بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة ، من توقيف مجرما أجنبيا قبل دخوله البلاد ، يبلغ من العمر 33 سنة، بعد رصده علي قوائم المطلوبين أمنيا من قبل  الإنتربول الدولي وذلك بعد أن صدر  بحقه قرارا بالقبض عليه من قبل السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السطو المسلح.

 

المتهم يسطو علي اكثر من 186 الف يورو

وبحسب المعلومات الأولية للبحث، وفق مصادر هسبريس، فإن المتهم مطلوب القبض عليه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سطو على مبالغ مالية تفوق 186 ألف يورو، عن طريق تفجير الشباك الأتوماتيكي لوكالتين بنكيتين بمدينتي (kist) و(gartringen) بألمانيا.

كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة المشددة بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مكافحة الجريمة العابرة للحدود 

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المغربي لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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