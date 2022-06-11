إخطار الانتربول لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء لتهريب الأموال للخارج.. أسماء

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إخطار الانتربول الدولي لادراج ٦ متهمين على النشرة الحمراء وتتبعهم وضبطهم وتسليمهم للسلطات المصرية فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

وجاءت أسماء المتهمين كل من، محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

وجاء فى أمر الإحالة انه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.