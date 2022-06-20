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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعتقل اثنين من عناصر داعش مطلوبين من الإنتربول الدولي

داعش
داعش

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، باعتقال إثنين من عناصر تنظيم داعش في أنقرة مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قبل الإنتربول الدولي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الأمن أوقف إرهابيين اثنين من داعش في أنقرة، مطلوبين بالمذكرة الحمراء من قِبل الانتربول الدولي.

يذكر أن تركيا ألقت في مايو الماضي القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش أبو الحسن القرشي، بمداهمة في إسطنبول

وقال مسؤولون أتراك بارزون إن زعيم تنظيم داعش الجديد قد ألقي القبض عليه في غارة بإسطنبول.

فيما ذكر موقع "oda tv4" التركي، أن قوات الأمن التركي نفذت عملية سرية وخاطفة في مدينة إسطنبول ألقت خلالها القبض على زعيم داعش الجديد، كما حصلت على معلومات مهمة عن التنظيم.

وقال الموقع التركي إن الشرطة علمت أن زعيم داعش أبو الحسن القرشي موجود في إسطنبول، مضيفا أنها راقبت المنزل الذي كان يتواجد فيه عدة أيام قبل عملية القبض عليه.

وأشار إلى أن فرق فرع إسطنبول للمخابرات ومكافحة الإرهاب نفّذت عملية سرية الأسبوع الماضي دون إطلاق أي رصاص وذلك لإلقاء القبض على زعيم داعش الجديد، لافتا إلى أن قائد شرطة إسطنبول "ظافر أكتاش" قاد العملية بنفسه.

تركيا إسطنبول الإنتربول الدولي إرهابيين تنظيم داعش كيا

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