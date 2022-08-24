الثانى خلال يوم.. انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل بمركز نقادة جنوب قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقادة، يفيد غرق شاب فى نهر النيل بالقرب من منطقة المعديات.

تبين مصرع كريم محمد ١٨ عاماً ، أثناء نزوله للسباحة فى مياه نهر النيل، ما أدى إلى غرقه و مصرعه فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة، لحين صدور تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت ترعة الشيخ على بنجع حمادى، مصرع طفل غرقاً، صباح اليوم، وجرى انتشال وتشييع جثمان الطفل بمقابر الأسرة بنجع حمادى.