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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الثانى خلال يوم.. انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل بقنا

جثة
جثة

 

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل بمركز نقادة جنوب قنا.


تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقادة، يفيد غرق شاب فى نهر النيل بالقرب من منطقة المعديات.

 

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تبين مصرع كريم محمد ١٨ عاماً ، أثناء نزوله للسباحة فى مياه نهر النيل، ما أدى إلى غرقه و مصرعه فى الحال.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة، لحين صدور تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وشهدت ترعة الشيخ على بنجع حمادى، مصرع طفل غرقاً، صباح اليوم، وجرى انتشال وتشييع جثمان الطفل بمقابر الأسرة بنجع حمادى.

 

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