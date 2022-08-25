عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات لإزالة المخالفات بمدن القاهرة الجديدة والعاشر وأكتوبر و15 مايو والسادات

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مواصلة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بمدن ( القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 15 مايو – السادات ).

وأضاف وزير الإسكان، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لعددٍ من الأنشطة المخالفة، وإزالة الظواهر العشوائية بصورٍ متعددة ومخالفات بناء وغير ذلك.

وفي ذات السياق، وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بمواصلة الحملات لإزالة مخالفات ( البناء - الإشغالات ) بالمدينة بالتعاون مع الشرطة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة بدأ حملته المكبرة بالتجمعات (  الأول – الثالث – الخامس ).

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والأكشاك والمخالفات على الطرق الرئيسية، ومخالفات البناء بمناطق التجمع الثالث بالمحلية الثامنة، ومناطق التجمع الأول، وتم مصادرة جميع  الإشغالات وتحرير مخالفات وغرامات للمخالفين، كما تم إيقاف مخالفة بناء بروف قطعة أرض بمنطقة بنفسج 4، وإيقاف الأعمال بفيلا بمدينة الرحاب، بجانب تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ ٣٦ محلاً مخالفاً بمولات الحى الثالث بالتجمع الخامس، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع بمنطقة جنوب الأكاديمية لمخالفة شروط التخصيص والتراخيص، واستكمال الحملات على سيارات بيع المشروبات وإزالة الإشغالات والتندات الموجودة بالمولات بمركز خدمات المدينة ومركز خدمات التجمع الخامس.

وصرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الشرطة، قامت بشن عِدة حملات لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بمنطقة الأردنية أمام المحال التجارية وإشغالات الباعة الجائلين، وحملات لرفع الإشغالات أمام المحال بمنطقة صيدناوى وخلف بنك التعمير والإسكان وبالطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن الإدارات المختصة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بتنفيذ ٤٥  قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات أمام المحال المخالفة بالقطع السكنية بالحي 12، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة، وتم ضبط مركبتين " تروسيكل " لباعة جائلين بمنطقة الأردنية، كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين أمام مستشفي الأربعين الخيرى.

وأشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه تم شن حملة على بعض الوحدات بالمجاورة ٢٢ بالمرحلة الثانية، نظراً لعدم الالتزام بشروط التعاقد وسداد فواتير مياه مستحقة عن فترات سابقة.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، المواطنين بالمدينة بالالتزام بسداد الاشتراك الخاص بفاتورة المياه وعدم التأخير تجنباً لتنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بعدم تراكم الفواتير ويمكن سداد جزء منها على أن يتم جدولة باقى المبلغ ويتم ذلك من خلال الحضور إلى مقر المنظومة بمقر الحى الثانى لعمل طلب بتقسيط المبالغ المستحقة وإكمال الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وصرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، قامت بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 23 محلاً تجارياً مخالفاً بمنطقة ورش الحى الثانى ومحور خدمات الحى السادس لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن عدة حملات لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة جنوب الأحياء، أسفرت عن إزالة ملاعب مخالفة، وتعد على قطعة أرض أملاك  دولة وإقامة ملاعب وملاهي عشوائية وتنفيذ أنشطة غير مصرح بها، وإزالة المخالفات والإشغالات بقطع أراضٍ مختلفة بمنطقة الإسكان العائلي ٤٩ فدانا جنوب الأحياء والمتمثلة في إقامة مزرعة دواجن ببدروم، وغرف وتقفيل ردود، وتحويل الدور الأرضي  من سكني إلى تجاري، وتنفيذ سلم خارجى، وتغيير نشاط من جراج إلى ورشة نجارة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن عدة حملات أخرى لرفع الإشغالات والمخالفات بمناطق الحي الأول والحصرى والحي الثاني  والحى السابع والشماليات ومنطقة خدمات الضغط العالي.

وصرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن إدارات التنمية والأمن وتراخيص البناء ورئاسة الأحياء قامت بشن حملة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات بناء بمنطقة ربوة أكتوبر، ابني بيتك السادسة سابقا، بتأمين من شرطة التعمير.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عددٍ من قرارات الإزالة بالطريق الإداري على نفقة المخالف للمباني المخالفة للترخيص ورفع عدادات المرافق عن المخالفين، ولا يجوز توصيل المرافق للمباني إلا بعد إزالة  المخالفات وسداد الرسوم المقررة.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة،  وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.
 

الأسكان مخالفات البناء العبور الجديدة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. صور تكشف جمال مي عز الدين قبل وبعد

امتى المريض ؟ | والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. التعليم العالي تعلنها عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

رد فعل ناري من سواريش بعد علمه بأنباء رحيله عن الأهلي|شاهد

الخطيب يوافق على تسويق 8 لاعبين..وتفويض من الإدارة لإقالة سواريش نهاية الموسم..فيديو

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

المجلة الدولية للسياسات العامة تحصل على أعلى تقييم لمجلة علمية محلية

مجموعة الموت تطرق أبواب دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من القرعة

دعوات لاستخدام المياه بـ "الفطارة".. شاهد| الصين تلجأ لـ "قصف السحاب"

الأهلي يستقر علي رحيل ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الحالي

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب.. مجدي عاشور يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

أخيرًا.. لبنى عبدالعزيز تبوح بآخر وصايا دلال عبد العزيز لدنيا وإيمي سمير غانم

فيديو

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ