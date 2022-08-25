ثلاث مسابقات.. تفاصيل غروض مهرجان القاهرة التجرببي للمسرح

كشف الفنان سعيد قابيل مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة قدمته الإعلامية أمل نعمان عن عدد العروض المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من المهرجان في المسابقات الثلاث المختلفة .

قال مدير المهرجان : يشارك و يتنافس هذا العام ( 44 ) عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم ، ففي المسابقة الرسمية يتنافس (14 ) عرضا من دول العالم المختلفة منها : مصر وتونس والكويت وسوريا والعراق والمغرب وايطاليا وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان .



وفي مسابقة العروض القصيرة يشارك (16) عرضا مسرحيا قصيرا تتراوح ما بين 15 الي 30 دقيقة ، من دول مختلفة منها : مصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا ، وتتكون لجنة تحكيم تلك المسابقة من : الفنان محسن منصور رئيسا ، وعضوية كل من : د. أسماء يحيي الطاهر ، مهندس الديكور حازم شبل .

ويشارك في عروض نوادي المسرح التجريبي ( 14 ) عرضا مسرحيا من محافظات جمهورية مصر العربية منها محافظات : بني سويف ، الاسماعيلية ، البحر الأحمر ، أسيوط ، المنيا ، الجيزة ، القاهرة ، المنصورة ، الشرقية ، البحيرة ، الإسكندرية .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.