يسرق موبايلات المصلين.. كاميرا مراقبة ترصد لصاً داخل مسجد بشبرا الخيمة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للص يسرق المصلين داخل المسجد، في لافتة مسيئة لفاعلها داخل بيت من بيوت الله بمحافظة القليوبية.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة دخول اللص مسجد في شبرا الخيمة بغرض السرقة، مستغلاً خشوع المصليين في الصلاة للاستيلاء على أشيائهم.

وتظهر اللقطات اللص وهو يتظاهر في البداية باللحاق بالصلاة، ثم يغافل المصلين أثناء السجود ويسرق الهواتف المحمولة.

وأعرب رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من الفعل بعد تداول الفيديو، وطالبوا بسرعة إيجاده ومعاقبته، كما أعلن أمام المسجد عن مكافأة لمن يرشد عن اللص.

https://fb.watch/f7TWApqy21/