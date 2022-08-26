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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على نظيره المصري، اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد المصري:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بدون معظم لاعبيه الأساسيين، بعدما ضمن الفريق التتويج بلقب الدوري المصري رسميا للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، عقب فوز فيوتشر أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية.

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الزمالك والمصري .. موعد مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس والقنوات الناقلة

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، منح فرصة للبدلاء والناشئين في آخر مباراتين ببطولة الدوري.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع:  محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر  - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

على الجانب الآخر، يستهدف فريق المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على الزمالك في لقاء اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعد ضمان البقاء رسميا في البطولة الموسم المقبل.

وكان المصري تعادل مع البنك الأهلي 2-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 11 بـ 37 نقطة.

 

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