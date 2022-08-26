نتائج قرعة دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي

أقيمت منذ قليل، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، بمدينة إسطنبول التركية.

نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي:

المجموعة الأولى : باشاك شهير التركي - فيورنتينا الإيطالي - هارتس الاستكلندي - آرف. إف. إس اللاتفي.

المجموعة الثانية: وست الإنجليزي - ستيوا بوخارست الروماني - أندرلخت البلجيكي - سيلكيبورج الدنماركي.

المجموعة الثالثة : فياريال الإسباني - بير حيفا - أوستريا فيينا النمساوي - بوزنان البولندي.

المجموعة الرابعة : بارتيزان بلجراد الصربي - كولن الألماني - نيس الفرنسي سلوفاكو التشيكي.

المجموعة الخامسة : ألكمار الهولندي - أبولون القبرصي - فادوز من ليختنشتاين - دنيبرو الأوكراني.

المجموعة السادسة : جينت البلجيكي - مولدة النرويجي - شارمروك روفرز الأيرلندي - يورجودينس السويدي.

المجموعة السابعة : سلافيا براج التشيكي - كلوج الروماني - سيفاس سبور التركي - بالكاني من كوسوفو.

المجموعة الثامنة : بازل السويسري - سلافان السلوفاكي -جالجيريس الليتواني - بيونيك يريفان الأرميني.

يذكر أن فريق روما الإيطالي هو بطل النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي (2021 - 2022)