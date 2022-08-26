عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج قرعة دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

أقيمت منذ قليل، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، بمدينة إسطنبول التركية.

نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي:

المجموعة الأولى : باشاك شهير التركي - فيورنتينا الإيطالي - هارتس الاستكلندي - آرف. إف. إس اللاتفي.

المجموعة الثانية: وست الإنجليزي - ستيوا بوخارست الروماني - أندرلخت البلجيكي - سيلكيبورج الدنماركي.

المجموعة الثالثة : فياريال الإسباني - بير حيفا - أوستريا فيينا النمساوي - بوزنان البولندي.

المجموعة الرابعة : بارتيزان بلجراد الصربي - كولن الألماني - نيس الفرنسي سلوفاكو التشيكي.

المجموعة الخامسة : ألكمار الهولندي - أبولون القبرصي - فادوز من ليختنشتاين - دنيبرو الأوكراني.

المجموعة السادسة : جينت البلجيكي - مولدة النرويجي -  شارمروك روفرز الأيرلندي - يورجودينس السويدي.

المجموعة السابعة : سلافيا براج التشيكي - كلوج الروماني - سيفاس سبور التركي - بالكاني من كوسوفو.

المجموعة الثامنة : بازل السويسري - سلافان السلوفاكي -جالجيريس الليتواني - بيونيك يريفان الأرميني.

يذكر أن فريق روما الإيطالي هو بطل النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي (2021 - 2022)

دوري المؤتمر الأوروبي المؤتمر الأوروبي روما Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

أخبار الرياضة..عبد الحفيظ يدين سواريش .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي .. صفقة جديدة في صفوف الزمالك

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

رماها في النيل حية.. حكاية أب انتقم لشرفه من ابنته القاصر بعد يأسه من تأديبها

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

حبس فنان شهير بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .. ونقابة الممثلين: مش تبعنا

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

ضحايا الأهلي في الثنائيات .. الأحمر يحقق 250 فوزا والمصري والإسماعيلي الأبرز

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

عن عمر 78 عاما.. وفاة مصور حرب فيتنام بعد صراع مع السرطان

لمّا تموت .. آيتن عامر ترد على معجب بعد سؤال ضايقها |شاهد

سيدة الضباب.. أبها عروس المملكة العربية السعودية

شرطة البيئة تحبط ترويج 280 طن خامات ومنتجات مجهولة المصدر |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل رول الباذنجان

بعد تصدرها التريند بسبب الزواج| إطلالات مي عز الدين المثيرة للجدل.. شاهد

للمحجبات فقط| أمينة شلباية تحذر الفتيات من شراء هذا الفستان: خلي بالك

فيديو

يشعر بالظلم.. حسان العربي يلوم هنيدي وهاني رمزي ومصطفى شعبان

سر ليلة عاشوراء .. شيرين ترفع شعار جديد وتستعد لفيلم كوميدي

محادثة زوجة عبدالله رشدي وجيهان العراقية تكشف المستور.. فيديو جراف

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ