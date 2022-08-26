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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على شاطئ البحر.. أحمد حسن يستجم تحت أشعة الشمس

احمد حسن
احمد حسن

 


 

شارك احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق متابعيه صورة عبر صفحته الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال قضائه إجازته الصيفية.


وظهر الصقر بملابس البحر وهو فى حالة استرخاء على تحت أشعة الشمس ، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

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IMG_٢٠٢٢٠٨٢٦_٢٠٤٢٣٢


وبدأ أحمد حسن مشواره الاحترافي مع نادي أسوان، ثم انتقل لصفوف النادي الإسماعيلي، ومنه بدأ رحلة احترافه الأوروبي مع كوجالي ثم جنشلربيرليجي وبشكتاش في الدوري التركي، وأندرلخت البلجيكي، عاد إلى مصر عبر بوابة الأهلي، واختتم مشواره في نادي الزمالك.


وتوج أحمد حسن ببطولات كأس تركيا عام 2006، والدوري البلجيكي موسم 2006-2007 وكأس بلجيكا عام 2008 وكأس السوبر البلجيكي عام 2007، ومحليًا توج الصقر ببطولة الدوري 3 مرات مع الأهلي، وكأس مصر مرة مع الإسماعيلي وأخرى مع الزمالك، والسوبر المصري مرتين مع الأهلي، ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإفريقي مع الأهلي.

 

 

اشعة الشمس أحمد حسن الدوري التركي منتخب مصر شاطئ البحر إجازته الصيفية تحت اشعة الشمس

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