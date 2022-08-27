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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة شريف سلامة.. أحدث ظهور لداليا مصطفى من الساحل| شاهد

داليا مصطفى وشريف
داليا مصطفى وشريف سلامة

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة داليا مصطفى في صورة سيلفي عبر خاصية الاستوري، برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، مما نال اعجاب متابعيها.

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يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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