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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كانوا أحلى سنين.. تامر عبدالمنعم يحتفل بعيد زواجه |شاهد

تامر عبد المنعم وزوجته
تامر عبد المنعم وزوجته

احتفلت رنا علي زوجة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم بعيد زواجهما بطريقة رومانسية وبكلمات  تعبر عن حالة الحب التي تجمعهم.

ونشرت رنا علي مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنان تامر عبدالمنعم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلقت عليها ببعض الكلمات الرقيقة، قائلة: كل سنة وإحنا عارفين نعدي المشاكل.. كل سنة وإحنا قابلين بعض بعيوبنا.. كل سنة وإحنا عايزين نعجز سوا.. كل سنة وإحنا راضيين بأي وضع مادمنا سوا .. كل سنة وأنا فخورة بيك وبحب وإحترام الناس ليك .. كل سنة وانت مستخف دمي وشايفني أذكي ست عرفتها .. كل سنة وإحنا لو رجعنا ل ٢٠١٩ هنختار بعض تاني .. بحبك".

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من جانبه علق الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم واحتفل أيضا بهذه المناسبة حيث نشر صورة تجمعه بزوجته السيدة رنا علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال : مرت الآن ثلاث سنوات بالتمام والكمال على زواجنا وبجد كانوا أحلى سنين فيهم حب وعطاء وضحك وأحلام ومعاناة وإنتصار وهزيمة بس في كل الأحوال وجودك جنبي كان بيخلي اللحظة أحلى وأجمل .. عيد زواج سعيد .. بحبك".

يذكر أن الفنان تامر عبد المنعم أعلن عن تعاقده للمشاركة فى بطولة مسلسل “ العمدة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته محمد رمضان. 

العمل من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان لعام 2023 ، ويقوم باخراجه محمد سامي .

وعلق تامر عبد المنعم عبد صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائلاً : موعدنا رمضان القادم ٢٠٢٣ باذن الله تعالي مع النجم الكبير محمد رمضان والمخرج الكبير محمد سامي ".

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