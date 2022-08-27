طعن عاجل من سامح عاشور على استبعاده من انتخابات نقابة المحامين

أقام سامح عاشور المحامى بالنقض، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف الحكم الصادر ضده اليوم باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

كما طالب بإصدار حكماً من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 / ٩ / ۲۰۲۲، وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ والزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت باستبعاد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين ومنتصر الزيات من انتخابات النقابة.