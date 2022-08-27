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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم هيفاء ونوال ومايا.. فنانون يعبرون عن حزنهم لرحيل جورج الراسي

جورج الراسي
جورج الراسي

نعت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، رحيل المطرب اللبناني جورج الراسي ، الذي لقي مصرعه في حادث سير بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية، وهو في طريق عودته بعد إحياء حفل في العاصمة السورية دمشق رفقة صديقته اللبنانية زينة.

وكتبت نوال في تغريدة لها: "ما في وجع أكبر من الموت و ما في كلام يواسي، الله يرحم ‎#جورج_الراسي ويصبر قلب أهله ومحبينه🙏قلبي معك ‎نادين".

وكتبت هيفاء وهبي : "خبر حزين كتير💔.. الفنان ‎#جورج_الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية... الله يصبّر قلبك نادين!".


وعبرت مايا دياب ، عن حزنها وكتبت "خبر كسرلي قلبي ما عم صدّق شبّ متلك يفارق الحياة هالأد بكير ويترك إبنه ، وصبية أم بتترك اولادها وتروح الله يصبر عائلاتكن ..الله يصبّر نادين الراسي أحر التعازي لكل العائلة".

وتوفي صباح اليوم السبت الفنان اللبناني جورج الراسي، في حادث سير مروع على طريق عام المصنع بمنطقة البقاع شرق لبنان، وجاء الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالرصيف.

يذكر أن آخر أعمال جورج أغنية بعمل بأصلي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي كلمات علي المولى، ألحان محمود عيد، توزيع الكسندر ميساكيان، وإخراج حميد مرعي.

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