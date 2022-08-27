بعد أزمة البنطلون.....ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت نور عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.

ظهرت نور عمرو دياب في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلون باللون الزيتي و نسقت معه بلوزة من اخترعها وصممتها من وشاح صغير تميز بالوان الصيفية المبهجة.

تزينت نور عمرو دياب بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

https://www.instagram.com/reel/ChxQd5svOpF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

يذكر أن نور دياب أثارت الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال في أحدى جلسات التصوير، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة قصيرة للغاية مما جعل البعض يسخر منها ببعض التعليقات وأبرزها : ابنة عمرو دياب نسيت البنطلون وقال أخر انا متابعك بس علشان عمرو دياب.

زفاف نور ابنة عمرو دياب

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير اوربي حيث سيكون حفل اسطوري.