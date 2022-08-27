تقارير سعودية تكشف سر فشل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة النادي الأهلي في تأجيل التعاقد مع الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب النصر السعودي حتى يناير المقبل.

وقال موقع “سبورت” السعودي: “أن النادي الأهلي طلب من اللاعب تأجيل انضمامه إلى الفريق الأحمر حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

وتابع: “الأهلي تراجع عن ضم اللاعب بعدما علم بخبر إصابته التى ستمتد لقرابة شهر، ما يعنى غيابه عن الملاعب حتى نهاية سبتمبر المقبل”.

واختتم: “مشاريبوف بدأ التفكير فى خيار البقاء بصفوف النصر أو النظر في العروض الأخرى المقدمة، بعدما قرر غلق فكرة الرحيل لصفوف النادي الأهلي المصري”.

الأهلي ومشاريبوف

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت منذ أيام إلى اقتراب اللاعب مشاريبوف من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير بأن اللاعب سينضم إلى صفوف النادي الأهلي بعد عدم حاجة فريق النصر لخدماته خلال المرحلة المقبلة.