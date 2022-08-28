أسعار هيونداي كريتا 2022 في مصر .. صور

تقدم شركة هيونداي مجموعة من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، او الهاتشباك، او من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تضم السيارة الشهيرة هيونداي كريتا موديل 2022.

هيونداي كريتا 2022

تعتمد هيونداي كريتا 2022 على مجموعة من الفئات، والتي تشمل حزمة من التجهيزات المختلفة ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تصل إلى 8 بوصة، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم.

هيونداي كريتا 2022

وترتكز السيارة هيونداي كريتا 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بينما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح والثبات، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى خاصية التوزان عند خوض المرتفعات.

هيونداي كريتا 2022

ويمكن للسيارة هيونداي كريتا 2022 التسارع من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن/متر، وقوة 113 حصانا.

هيونداي كريتا 2022

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي كريتا 2022 في مصر

الفئة الأولى SMART أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 485,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART TWO TONE أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 488,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART PLUS أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 500,000 جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS TWO TONE أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 503,000 جنيه.

الفئة الخامسة MODERN أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 525,000 جنيه.

الفئة السادسة MODERN TWO TONE أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 528,000 جنيه.

الفئة السابعة ADVANCED أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 550,000 جنيه.

الفئة الثامنة ADVANCED TWO TONE أوتوماتيك هيونداي كريتا 2022 بسعر 553,000 جنيه.