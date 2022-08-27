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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شباب الأحمر يتألقون| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وطلائع الجيش

صدى البلد

إنتهى الشوط الأول بين فريقي  الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب ستاد الكلية الحربية،  ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

شهدت بداية المباراة محاولة من قبل لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بمنطقة وسط الملعب  ولكن نجح لاعبو طلائع الجيش في فرض الهجمات المتتالية على مرمي المارد الأحمر دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى مصطفى شوبير .

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وتوغل أحمد سيد غريب لاعب النادي الأهلي من الجبهة اليمنى في محاولة لإختراق منطقة جزاء طلائع الجيش لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 3 .

ومرر ميدو نبيل لاعب النادي الأهلي تمريرة رائعة تجاه أحمد عبد القادر المنطلق خلف مدافعي طلائع الجيش داخل منطقة الجزاء لكن الكرة كانت أقرب للحارس محمد بسام فى الدقيقة 5.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة رائعة من لويس ميكسوني باتجاه أحمد سيد غريب المنطلق بشكل منفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء لكن الأخير سدد كرة سيئة في أحضان الحارس محمد بسام في الدقيقة 23.

ونفذت ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها محمد أشرف بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد فخري بتسديدة غير متقنة ارتدت من أحد المدافعين ومرت دون أي خطورة فى الدقيقة 25.

وسدد محمد أشرف لاعب النادي الأهلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء إصطدمت بزميله أحمد سيد غريب ومرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد بسام فى الدقيقة 37 .

وتلقى أحمد سيد غريب لاعب النادي الأهلي بطاقة صفراء نتيجة لمس متعمد للكرة باليد فى 39 دقيقة .

 

 

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