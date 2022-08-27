طالبة في الـ80 من عمرها تؤدي امتحانات الدور الثاني بمدينة البعوث الإسلامية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة، لطالبة في الثمانين من عمرها، تؤدي امتحان الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، في مدينة البعوث الإسلامية.

ولاقت الصورة، إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أظهرت الصورة مدى اهتمام العالم بالدراسة في الأزهر الشريف، وحرص المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، على تعلم العلوم الشرعية والعربية.

يذكر أن الأزهر الشريف به استثناء للطلاب الوافدين من شرط السن حيث يمكن لأي وافد مهما بلغ سنه الدراسة في الأزهر الشريف وتعلم المنهج الأزهري.

وكان الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، قد أجرى جولة تفقدية على امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بمدينة البعوث الإسلامية.