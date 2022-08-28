ميدو : حسام غالي خطر على أى شخص يحلم بتولي رئاسة الأهلي

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، هو مستر اكس القلعة الحمراء.

وأضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مناخ الكرة في مصر ملئ بالحروب والمؤامرات والجميع يحارب بعضه، وحسام غالي يعد خطرا على أى شخص يحلم بتولي رئاسة النادي الأهلي".

وأكمل : الانتقادات الاخيرة لتكون رأي عام ضد حسام غالي هو نجم وشخصية كبيرة وخطر ودخل معسكر الخطيب وحسن حمدي .

واوضح : حسام غالي خبرته وشخصيته اختلفت واصبح هادي اكثر هو نيته كويسه دائما والمناخ والمجال صعب للغاية .

وتابع :" حسام غالي خطر على الكثيرين داخل الأهلي، وهو مستر اكس القلعة الحمراء، لسنه الصغير والمجهود الكبير الذي يبذله بجانب شعبيته الجارفه وعشق الجماهير الحمراء له".