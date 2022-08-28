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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أرسلت ابنتي صورة مخلة إلى خطيبها المسافر فكيف تكفر عن هذا الذنب؟

صدى البلد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أرسلت ابنتي صورة مخلة إلى خطيبها المسافر خارج البلاد، فكيف تكفر عن هذا الذنب؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا التصرف خطأ كبير لأن ستر العورات من الأمور الواجبة على المسلم، ولو حصل أن الإنسان وقع في هذا الفعل المحرم ، فعليه الرجوع والتوبة والندم على ما فعل.

واستشهد بقوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ).


التكلف في فترة الخطوبة


قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن من واجب أهل العلم معالجة قضايا المجتمع ووضع حلول وعلاج، ولا يصح أن يغضوا الطرف عن مشاكل المجتمع.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في حفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتخريج دفعة جديدة من المشاركين في دورات تأهيل المقبلين على الزواج، أن الأزهر الشريف لا يغمض عينيه عن مشاكل المجتمع من حوله، وفضيلة الإمام الأكبر وجه بضرورة علاج مشاكل المجتمع، ومن هذا المنطلق تم عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن الفقهاء قالوا إن الاستعداد للشيء يأخذ حكمه، فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، فكذلك الاستعداد للزواج مهم جدا للمقبلين على الزواج.

وأوضح، أن تأهيل المقبلين على الزواج من الأمور المهمة للشباب والفتيات، منوها بأن فترة الخطبة من الفترات المهمة قبل الزواج ، ففيها يظهر متى التآلف والتوافق بين الطرفين في حدود الأسرة، حتى لا يصدم الطرفان بالمشاكل بعد ذلك، لأن فترة الخطوبة تشهد بعض التصنع والتكلف المذموم من الطرفين.

وذكر أن التصنع والتكلف غالبا ما يفسد الحياة لأن الطبيعة هي التي ستبقى وتطغى على غيرها ، فبعد الزواج الطبيعة هي التي ستستمر وليس التكلف.

 

دار الإفتاء صورة مخلة ستر العورات التوبة

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