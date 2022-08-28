100 % ارتفاع.. شعبة السيارات: أزمة في توافر قطع الغيار| فيديو

كشف المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن أزمة ارتفاع قطع غير السيارات بشكل مبالغ فيه وعدم توافرها وهذه الأزمة بدأت من أزمة سلاسل الإمداد نظرا للأزمة العالمية بداية من انتشار فيروس كورونا وتفاقمت بالحرب الروسية الأوكرانية.

واضاف "هلالي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن هناك أزمة كبيرة جدا في توافر قطع غيار السيارات في مصر وايضا لا يوجد استيراد بكثرة نظرا للسياسات النقدية الحالية.

وتابع رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن هناك أزمة في وصول قطع غيار السيارات من جميع دول المنشأ إلى مصر.