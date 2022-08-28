إعفاء طلبة الشيخ زويد ورفح من مصاريف المدن الجامعية بالعريش

استجاب اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لمطالب أبناء الشيخ زويد ورفح المستحقين بكليات بجامعة العريش بشأن اعفاءهم من مصاريف المدن الجامعية، اسوة بالاعوام السابقة .. وقال أحمد ابو دراع من أبناء الشيخ زويد، انه تم الحصول علي موافقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من مصاريف المدينة الجامعية بجامعة العريش، للعام السادس علي التوالي ، كما تم تفعيل البروتوكول في العام السابق بين المحافظة وجامعة العريش.

تدبير الاعتماد

ويقضي البروتوكول علي أن تقوم جامعة العريش بإعداد كشوف بأسماء الطلاب المقيدين بكليات الجامعة من الفرقة الأولى حتى الرابعة، على أن تقوم المحافظة بتدبير الاعتماد المالي لدفع مصروفات المدينة الجامعية عنهم.

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